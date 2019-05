Capoterra, rubano persino i limoni regalati e poggiati in strada: “Ma la persona è stata vista”

Capoterra, rubano i limoni regalati e poggiati in strada: “Ma la persona è stata vista”. Furto curioso a Capoterra: c’è chi ruba addirittura una busta di limoni regalata da amici e abbandonata in strada dalla proprietaria, nella centralissima via Cagliari. “Oggi è capitato una cosa molto singolare e incivile. Mi hanno portato dei limoni, li hanno appoggiati vicino al cancello e sono entrati in un negozio vicino a casa quando sono usciti una busta dei limoni non c era più….senza parole . Persona molto civile . Sappia la persona che è stata vista”, denunciano Caterina e Manuela.