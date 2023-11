Capoterra, ritrovato morto il 69enne sparito da giorni: addio ad Antonio Medda

E’ stato trovato senza vita questa mattina Antonio Medda, 69 anni: da giorni non si avevano più notizie di lui, gli agenti della polizia municipale, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di un cittadino, si sono recati presso l’abitazione dove viveva e hanno trovato il corpo dell’uomo senza vita. Potrebbe essere stato in seguito a una caduta avvenuta vicino al suo letto dove è stato rinvenuto: il tragico ritrovamento in via Montello, in un appartamento comunale. L’uomo era affetto anche da alcune patologie. Ben conosciuto in città, da qualche giorno non si vedeva più per le strade e nei punti di ritrovo dove era solito andare per scambiare due chiacchiere con amici e conoscenti. Questa mattina la segnalazione alla polizia municipale locale che, immediatamente, hanno effettuato un sopralluogo dove abitava l’uomo. Purtroppo l’agghiacciante scoperta del suo corpo riverso a terra, oramai privo di vita da alcuni giorni.