Capoterra, rientra al lavoro il dottore degli animali

Rientra al lavoro il dottore degli animali: ha riaperto la clinica veterinaria Alberto Russo, 64 anni, l’uomo che a novembre era rimasto coinvolto in un gravissimo incidente con il kite surf nel mare di Villasimius. Per lui, l’intera comunità aveva pregato per una pronta guarigione. A darne comunicazione è lo stesso veterinario con un annuncio sui social, segnale inequivocabile che è nuovamente in buona salute a tal punto da occuparsi dei suoi pazienti pelosi e a quattro zampe. Originario di Genova, risiede da tempo nella cittadina metropolitana dove è molto conosciuto e stimato. 5 mesi fa era rimasto coinvolto in un incidente che, dalle informazioni emerse, assolutamente non sarebbe da attribuire all’inesperienza ma ad una anomala folata di vento gli avrebbe fatto perdere il controllo del kite per poi schiantarsi tra gli alberi limitrofi alla spiaggia di Villasimius. Dopo il volo che lo aveva scaraventato tra gli alberi, l’uomo era stato trasportato in ospedale in gravi condizioni: tanti i messaggi di incoraggiamento rivolti all’uomo che ha “iniziato a fare kite per caso” aveva raccontato Russo. Il peggio è passato, il suo lavoro lo attende, e con esso tanti animali che hanno bisogno delle sue cure amorevoli e professionali.