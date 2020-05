Capoterra riapre Maddalena Spiaggia per l’attività motoria: “Ma con la mascherina”. Nuova ordinanza di oggi firmata dal sindaco Dessì: “E’ consentito ai soli residenti, domiciliati, o coloro che hanno dimora abituale nel territorio di Capoterra, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 26 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020, l’accesso alle spiagge, onde poter svolgere individualmente attività motoria all’aria aperta, limitatamente a passeggiate a piedi, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, muniti di mascherina con divieto di assembramento e distanziamento sociale;

E’ temporaneamente sospeso l’accesso alle aree attrezzate per il gioco dei bambini;

Nelle more dell’adozione di specifiche linee guida e di protocolli per la fruizione in sicurezza degli arenili resta vietata l’attività balneare in qualsiasi sua forma, ovvero distendersi sull’arenile, posizionare le sdraie, sedie, ombrelloni e teli mare e altre attività simili”, si legge nell’ordinanza del Comune di Capoterra.