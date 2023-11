Un grande campione nel nuoto, il baby “Poseidone”, classe 2013, che ha conquistato 4 ori in tutte le specialità nel nuoto pinnato per disabili negli ultimi Campionati del Mondo. Poche settimane fa per lui è arrivata la prima convocazione azzurra in casa Water Life: nella categoria S14, ha superato tutti gli avversari a Lignano Sabbiadoro. “Un traguardo da noi tanto atteso e sognato che conferma l’ottimo lavoro svolto dal nostro Team Tecnico e nello specifico dal nostro Coach Gianluca Monnis” che ha accompagnato Tommaso in questa bellissima avventura, ha comunicato la società. Ed ecco i risultati: medaglia d’oro nel 50 pinne WR, 100 pinne WR, 200 pinne WR e nella staffetta 4×50 pinne WR. Un super campione, insomma, che si aggiunge alla lunga lista dei suoi concittadini che raccolgono riconoscimenti importanti, applausi e consensi nell’ambito sportivo.