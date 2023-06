Capoterra, piazza Sardegna con tante panchine colorate

Una cerimonia molto sentita e partecipata quella di venerdì sera per l’inaugurazione delle “Panchine Colorate”, una campagna per sensibilizzare sempre più sui temi come la prevenzione del cancro, la lotta contro la violenza di genere, l’omofobia, i caduti sul lavoro. “Con il cuore diviso a metà, tra malinconia e felicità, abbiamo inaugurato le 10 panchine a tema. Sensazione di tristezza per chi non ce l’ha fatta – spiega Silvia Cabras, presidente della commissione pari opportunità – per chi lotta contro un male, per chi è morto sul lavoro, per chi subisce violenza, per chi soffre in un corpo imprigionato dal digiuno, per chi ha pregiudizi e non rispetta l’amore degli altri.

Sensazione di fierezza e felicità per aver raggiunto un altro obiettivo facendo gruppo. Grazie alla Commissione Pari Opportunità del Comune di Capoterra ogni cittadino ha una panchina che sente sua. O una panchina su cui riflettere”. Sono 10 in tutto le sedute colorate e ognuna di esse ha una targhetta per ricordare per cosa si lotta, si combatte al fine di mai dimenticare anche il dolore e il dramma che racchiude una semplice scritta, un colore che gli è stato attribuito: bianca, caduti sul lavoro, rossa, vittime di femminicidio, rosa, cancro al seno, blu, bullismo, celeste, autismo, lilla, disturbi alimentari, gialla, endometriosi, arancione, sclerosi multipla, viola, buone pratiche di gentilezza sul proprio territorio e arcobaleno, omofobia.