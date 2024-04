Capoterra, nel centro storico si viaggia a 30 km/h

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Scattano le prime multe. La decisione è stata presa dalla giunta comunale guidata dal sindaco Beniamino Garau che, pochi giorni fa, ha firmato l’atto che da il via alla sperimentazione della pratica al fine di salvaguardare la sicurezza degli abitanti. Troppi gli automobilisti indisciplinati, infatti, che mettono a repentaglio la vita soprattutto dei pedoni: “Al fine di ridurre i numerosi sinistri, in particolare, quelli che vedono coinvolti i pedoni e gli utenti deboli della strada, istituire Aree a traffico moderato – 30 km/h- includendo le vie ove presenti istituti scolastici, parchi e cimitero” si legge nella delibera. Tale necessità, inoltre, è supportata anche dall’assenza di marciapiede rialzato in alcune strade all’interno del centro abitato. Insomma: occhio alla segnaletica orizzontale e verticale e al tachimetro, a pochi giorni dall’adozione del provvedimento, infatti, sono già scattate le prime multe di chi ha superato il limite di 30 km orari nelle strade individuate dal Comune e contrassegnate con il nuovo limite di velocità. Ecco, nello specifico, quali sono: Corso Gramsci da via Cavour a Piazza Sardegna; via XX Settembre; via Garibaldi; via Azuni; via Roma; via Indipendenza; via Santa Barbara; via Vittorio Emanuele;

via Regina Margherita; via Trieste; via Tagliamento; via Amendola; via Satta da via Colombo; via Cesare Battisti; via Talete scuola residenza del Poggio; via Trexenta; via degli Albatros Località Frutti d’Oro; via Europa Località Rio San Girolamo; via Talete Residenza del Poggio; Pressi chiesa Sant’Efisio e pressi scuola primaria Su Loi; Strada n.16 pressi scuola Poggio dei Pini; via Palermo; Corso Gramsci.