Capoterra, nuovo look per il municipio. Dessì: “Edificio moderno ed ecosostenibile”

Il municipio di Capoterra si rifà il look. Grazie a un finanziamento regionale di 400 mila euro, il palazzo che ospita gli uffici comunali subirà un profondo restyling puntando deciso sull’efficientamento energetico dell’intera struttura. L’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura dell’edificio garantirà l’energia elettrica necessaria per l’illuminazione e il riscaldamento dell’intera struttura. Si procederà inoltre alla sostituzione degli infissi nei vari uffici e all’installazione di un impianto elettrico nuovo di zecca.

Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici Silvano Corda: “Entro qualche mese verrà bandita la gara d’appalto. Questo finanziamento ci consentirà di operare un corposo restyling del palazzo municipale, che si trasformerà così in edificio più moderno ed ecosostenibile sempre più vicino alle esigenze del cittadino. Soddisfatto il sindaco Dessi: “Lavori che trasformano, l’edificio ecosostenibile, ci sarà un notevole risparmio di spese per l’energia elettrica relative al palazzo comunale, grazie a questi interventi saremo in grado di tagliare il costo della bolletta”.