Capoterra, apprensione per Walter Casula, 48 anni, da ieri non si hanno più notizie dell’uomo. L’appello della famiglia: “Dopo aver smontato dal lavoro a Pula, non ha fatto più ritorno a casa. Non riusciamo a trovarlo”. Il telefono risulta spento, “si trovava nelle campagne di Pula, i carabinieri hanno iniziato le ricerche”. I familiari chiedono a chiunque dovesse avere informazioni sull’uomo di contattare i carabinieri.