Capoterra, medaglia di bronzo per l’amazzone Sophie Tola

L’amazzone di Capoterra Sophie Tola, 17 anni, con la sua Daiquiri Frozen, conquista il podio portando al collo la medaglia di bronzo nella categoria junior 1’ grado.

“Ed è vero che il sacrificio paga, con la costanza e la perseveranza e soprattutto l’attesa, si perché aspettare riesce a farti raccogliere quelle soddisfazioni e quei traguardi in cui hai creduto, tanto”. Ha lasciato la sua amata Sardegna per la Lombardia solo per inseguire il suo sogno, ossia quello di gareggiare con i cavalli. E i primi risultati sono già arrivati. La storia della ragazza ha attirato l’attenzione di molti ( https://www.castedduonline.it/dalla-sardegna-alla-lombardia-per-inseguire-un-sogno-sophie-tola-17-anni-la-giovane-amazzone-con-il-suo-amato-cavallo-conquista-un-successo-dopo-laltro/amp/ ) e proprio i giorni scorsi ha conquistato una nuova vittoria.

È reduce da una positivissima esperienza della scorsa settimana, che l’ha vista a Roma, nel galoppatoio di Villa Borghese, con il grigio Cordelli, affrontare una delle gare che l’ha tanto entusiasmata, ottenendo una quinta posizione in una delle tre giornate della

Master Sport Gold. Un altro sogno che si realizza per Sophie Tola, che si è trasferita in Lombardia da un anno per inseguire il suo sogno di diventare un’atleta professionista nel salto a ostacoli.

Domenica notte termina la sua tappa romana e lunedì inizia la sua prima esperienza nel campionato regionale Lombardo, dove dopo tre giorni di gara a punti, con la sua Daiquiri Frozen, conquista il podio portando al collo la medaglia di bronzo nella categoria junior 1’ grado.

“Sono felicissima di questi ultimi successi, sono seguita da un istruttore formidabile Roberto Arioldi, nel circolo Ippico La Loggia, ho trovato una famiglia, i miei compagni di scuderia mi supportano in tutto, la mia famiglia in Sardegna è tanto orgogliosa di me, da lontano ho tanti amici che mi seguono, mi scrivono, e li ringrazio per tutto questo affetto, ma permettetemi di ringraziare coloro che con tanto sacrificio, rendono possibile ciò che sto vivendo: i miei super genitori.

A Capoterra tutti fanno il tifo per lei: “Come assessore allo sport e atleta – spiega Giovanni Montis – non posso che essere contento e soddisfatto nel vedere che tanti ragazzi, con tanto sacrificio, hanno ottenuto dei grandi risultati in tantissimi sport a livello anche internazionale. A Sophie l’ho vista crescere, ha già attraversato mezza Italia, tanti i sacrifici per lei e non posso che essere felice per lei e farle un grosso in bocca al lupo per il futuro, perché ha talento, voglia e passione per riuscire ad arrivare lontano”.