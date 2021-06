Capoterra, sicurezza sotto l’ombrellone: un defibrillatore a Maddalena spiaggia

Capoterra Maddalena spiaggia. Un defibrillatore a disposizione della comunità: l’iniziativa è dell’imprenditore Giovanni Ruggeri che ha provveduto all’acquisto del prezioso salvavita per la sua attività e ha deciso di metterlo a disposizione della comunità e dei bagnanti che, durante il periodo estivo, affollano il litorale.

Imprenditore, amministratore del condominio di Maddalena spiaggia e titolare di un ristorante-pizzeria, Giovanni Ruggeri ha deciso di dotare la sua attività di un defibrillatore: “Sono sempre piuttosto sensibile nei confronti di qualsiasi cosa che possa migliorare la qualità di questo territorio”.

Tutta la costa di Capoterra è seguita da un’unica guardia medica che è situata dall’altra parte del paese e l’attività dove è stato posizionato il defibrillatore “può essere un presidio per il territorio nel caso di urgenze”.

Una lodevole iniziativa, insomma, per un territorio che, ancora oggi, non ha a disposizione tutti i servizi che necessitano: mancano infatti, per esempio, le passerelle per i disabili e i servizi igienici.