Capoterra, Maddalena spiaggia si fa bella: dalla prossima stagione estiva più servizi e sicurezza nel litorale

Capoterra, Maddalena spiaggia si fa bella: dalla prossima stagione estiva più servizi e sicurezza per chi usufruirà del litorale. I parcheggi saranno gestiti e sorvegliati, nuove docce e servizi igienici e corsie dedicate ai diversamente abili.

Novità in arrivo per i tanti bagnanti che ogni estate scelgono la spiaggia di Capoterra: l’amministrazione comunale ha deciso di dare in gestione l’area parcheggio, i costi saranno calmierati soprattutto per i residenti, si parla di pochi euro, in cambio di servizi ben organizzati per il pubblico.

“Questa idea era presente già due legislature fa, la precedente amministrazione ha sospeso l’iniziativa – spiega il consigliere di maggioranza Gigi Frau – l’obiettivo è quello di garantire dei servizi importanti”. Nessun introito per il comune: “Pensiamo solo di dare un servizio adeguato ai tempi con le dovute tutele e garanzie ai fruitori e agli eventuali lavoratori”.

Ecco le novità in arrivo: la gestione dell’ infopoint, il ripristino delle docce e dei servizi igienici. “Il nostro obiettivo è anche quello di realizzare delle corsie per i disabili”.

I parcheggi ovviamente saranno custoditi: più sicurezza, quindi, per i bagnanti.