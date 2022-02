Capoterra, l’sos: “Autisti vittime di ragazzini violenti il sabato sera, sicurezza a rischio”

Gruppi di ragazzini violenti a bordo dei bus che, il sabato sera, viaggiano verso Capoterra. A lanciare l’allarme è la società di trasporti Baire, con tanto di post pubblico su Facebook: “Aiutateci ad educare. Ultima corsa del sabato, 23.30: sui nostri autobus non può salire la violenza. A causa di spiacevoli episodi che stanno interessando il trasporto il sabato sera – linea extraurbana – chiediamo a chi usufruisce del servizio e soprattutto ai genitori dei ragazzi che sono soliti rientrare a Capoterra il sabato con i nostri mezzi di aiutarci a veicolare un messaggio di tolleranza e buon comportamento”.

“Non possiamo consentire che i nostri autisti e altri utenti diventino bersaglio di spiacevoli episodi. La nostra azienda da sempre è sinonimo di sicurezza, intesa come un insieme di elementi che garantisce l’efficienza del servizio. Vogliamo continuare ad esserlo, a garantire efficienza, a tutelare i più deboli, ad assicurare un servizio sicuro. Riteniamo utile continuare a garantire il servizio nella fascia oraria serale del sabato ma non possiamo consentire che atteggiamenti aggressivi e intolleranti messi in atto da persone singole o, peggio, da gruppi di ragazzi, mettano a repentaglio l’incolumità delle persone a bordo”.