Capoterra, liquami della fogna dentro casa: i residenti di via Emilia disperati

I liquami della fogna dentro casa da venerdì, i residenti di via Emilia disperati: “La strada è stata sfondata da un mezzo pesante di Abbanoa e le fogne sono state danneggiate al punto di non poter più usare nemmeno la doccia” spiega una cittadina. La situazione è stata presa in mano anche da Silvano Corda, presidente della commissione vigilanza, che ha immediatamente effettuato un sopralluogo e inviato una comunicazione al Comune. “Gli abitanti della via Emilia sono costretti a disertare le proprie abitazioni per il mancato funzionamento della condotta fognaria. Si chiede un’immediato intervento e il ripristino dello stato dei luoghi” si legge nella segnalazione.

Una situazione molto seria, “le acque reflue sono dentro casa (perché la fogna è stata tappata con la terra per permettere di usare la strada).

Ora, Abbanoa dice che il guasto verrà risolto da una ditta esterna.

Ma intanto non possiamo usare l’acqua da venerdì e abbiamo i liquami in casa”.