Capoterra, lieto fine per il gattino abbandonato dentro una scatola

Si trova al sicuro tra le braccia di una volontaria che lo ha preso in stallo e che si occuperà di curare la forma di congiuntivite virale che ha colpito il felino. Recuperato a Frutti d’Oro 1 da chi ogni giorno assiste e provvede alle cure di numerosi felini di una colonia, ha richiamato l’attenzione di tante persone la storia del cucciolo che, dentro una scatola, nonostante il gran caldo di questi giorni, aspettava impotente il destino crudele che lo avrebbe sicuramente segnato se non fosse stato per il gran cuore di chi non si è voltato ma lo ha raccolto e salvato. Il gattino è stato visitato anche da un veterinario che curerà gli occhi e due privati hanno donato i colliri antivirali necessari per la salute del piccolo.