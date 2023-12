Capoterra, le eccellenze della terra e del mare in mostra per la prima volta in una fiera

Oltre a stand e degustazioni, spazio anche alla beneficenza e ai giochi del passato per i bambini, ai quali verrà offerta una merenda speciale dagli agricoltori locali. Sabato 16, in piazza Sardegna, al via la 1^ Fiera dei prodotti della terra e del mare di Capoterra: “Il nostro territorio ha una vocazione agricola importante e dal mare non mancano le prelibatezze”. Dopo l’istituzione della consulta comunale degli agricoltori, una ulteriore iniziativa al fine di incentivare, promuovere e valorizzare i settori produttivi.

La manifestazione comincerà alle 9,30, saranno presentati la

smielatura e la lavorazione del latte per la produzione di formaggio e ricotta. Il pomeriggio sarà dedicato soprattutto ai bambini, i prodotti locali verranno offerti ai più piccoli, come merenda, i quali potranno scoprire i giochi che, un tempo, si praticavano al mare e in campagna. Durante la giornata, faranno compagnia la pecorella Ombretta e la capretta Conc’arrubia, i protagonisti a quattro zampe dell’evento, e verranno esposti i vecchi attrezzi agricoli e della pesca, a cura de “Is Poineddas”, in maniera tradizionale.

Spazio anche alle iniziative di solidarietà con “Il dono di Natale”: verranno raccolti alimentari e giocattoli per i più piccoli. Sarà compito dei volontari consegnarli alle famiglie che, in questo momento particolare, si trovano in difficoltà.