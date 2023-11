Capoterra, le auto d’epoca incantano ancora

Si e’ tenuto domenica a Capoterra , nella Piazza Liori , il ” Primo Raduno d’ auto d’epoca Citta’ di Capoterra ” . L’ evento e’ stato realizzato con il Patrocinio gratuito del Comune di Capoterra in collaborazione con gli appassionati del ” Gruppo Old Cars Friends ” , che hanno saputo far rivivere al pubblico un atmosfera d’ altri tempi presentando una serie di gioielli automobilistici di assoluto pregio e valore . Sin dalle primissime ore del mattino gli autoveicoli , provenienti dall’ hinterland cagliaritano e non solo, hanno raggiunto la piazza Liori e sono stati fatti schierare negli spazi a loro dedicati in base alla casa automobilistica di appartenenza , ecco cosi’ apparire all’ ingresso della Piazza una imponente Ford Lincoln Town Car bianca , preludio alle auto del prestigioso marchio sportivo Alfa Romeo con Giulietta Spider del 1959 , Giulietta Berlina del 1963 , Gt Junior del 1972 , Giulia Super 1,3 del 1974 , Alfa 75 1,6 e 75 Twin Spark entrambe del 1989. A seguire la cl

asse del marchio Bmw con 2002 T ii del 1974 , 318 i dell’1981 , Z3 rispettivamente del 1996, 1998 e 1999 nonche’ una stupenda serie 5 del 2000. Eleganza senza eta’per Casa Lancia con una sontuosa Aprilia Trasformabile Pininfarina del 1938 , una stupenda Appia Coupe’ Pininfarina del 1960 , una Fulvia Coupe’prima serie del 1965 , una Fulvia Coupe’ 3 del 1974 ed un ‘altra del 1976 , una Flavia 2000 , una Delta HF del 1990 ed una K del 2000 . A rendere ancora piu’ricca l’ esposizione due bellissime Maserati rispettivamente Biturbo del 1985 e Biturbo Spider Zagato del 1988 . Interessantissima la zona dedicata al marchio Fiat con Balilla 3 marce del 1932 , 500 C del 1953 , 1300 del 1964 , 600 E del 1967 , 124 Special del 1969 , Sporting del 1996 insieme alle intramontabili 500 tra cui quelle presentate dall’ Associazione AMAME di Monserrato insieme ad una Autobianchi Bianchina e ad una Autobianchi A 112 . Al centro del piazzale l’ iconico marchio Citroen con una Ami 8 berlina del 1971, DS 21 Pallas del 1972 , Ds 20 del 1974 , Mehari del 1975 , Dyane 6 del 1976 , 2cv Charleston del 1985 .Importante anche la presenza del marchio Opel con Gt del 1969 e Rekord C del 1970 , seguito da Casa Wolkswagen con Maggiolino del 1970 , Mp Lafer del 1974 , Dune Buggy del 1981 . Completano la prestigiosa rassegna una bellissima Mercedes 500 SL , una Suzuki 413 ed infine i marchi british con Mg B del 1974 , Mg Midget del 1975 ed una Lotus Elan M 100 del 1992. Durante la mattinata i proprietari delle auto sono stati premiati sul palco ed acclamati dal numeroso pubblico entusiasta che ha apprezzato la varieta’ dei modelli esposti e ne ha ammirato la bellezza e lo stupendo stato di conservazione . Particolarmente toccante il ricordo del Bikers asseminese Mario Pirastru membro del ” Gruppo Old Cars Friends ” che e’ mancato recentemente all’ affetto dei suoi cari . Nella tarda mattinata e’ partito il corteo degli autoveicoli che ha attraversato l’ abitato dirigendosi poi verso Poggio d

ei Pini e Torre degli Ulivi. Un pranzo conviviale ha preceduto l’esposizione pomeridiana dei veicoli storici che hanno richiamato l’ attenzione dei residenti fino a tarda sera. Un successo assolutamente straordinario all’ insegna della passione per il motorismo storico in una giornata sicuramente da ricordare .