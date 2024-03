Capoterra, le auto d’epoca incantano ancora

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Grande successo per il Raduno di auto d’ epoca che si e’ tenuto domenica a Capoterra nella Piazza Liori . L’evento organizzato dal “British Cars Club” in collaborazione con il ” Gruppo Old Cars Friends ” ha presentato al pubblico oltre cinquanta autovetture di assoluto pregio e di notevole interesse storico. A partire dalle prime ore del mattino gli equipaggi iscritti alla manifestazione hanno raggiunto l’ area a loro dedicata suscitando l’ ammirazione dei presenti . In evidenza l’ eleganza dello stile british con la stupenda Jaguar Mk2 del 1963 ,le Jaguar E-Type Spyder rispettivamente prima serie del 1962 ed una seconda serie del 1970, completano la rassegna delle britanniche una Singer 4 AD del 1951 , Mg B del 1973 , Austin mini 1000 del 1983 ,Ginetta G 32 del 1992 . Non e’ mancato il prestigio di Casa Lancia con una stupenda Lancia Aprilia Pininfarina trasformabile del 1938 e le sportive Montecarlo del 1981 , Fulvia prima serie del 1975 e altre tre bellissime rispettivamente

del 1974 ,1975 e 1976 ed inoltre una Delta Hf 1.6 turbo e una Lancia K coupe’ del 1997 . Nutrita e coloratissima la presenza delle autovetture Citroen con Ami 6 del 1968 , Ami 8 del 1971 , Dyane 6 del 1976, Ln del 1979 , 2cv Special del 1983 , 2 Cv Charleston del 1984 , 2 Cv Charleston bigrigia del 1985 .Presenti anche le Alfa Romeo con una Giulia del 1977 , Alfa 75 del 1989 e Duetto. Non sono mancate le storiche di casa Fiat , con una 500 D del 1963 , una 1300 del 1964 , una Seicento del 1967 ,una 850 Special del 1968 , una Fiat Uno turbo ie del 1986 , una 500 Sporting del 1996 , una Coupe’ 1.8 16V del 2000 .Presenti anche le Autobianchi con una A 112 prima serie del 1972 ed una A 112 Elite del 1983 . Molto belle anche le auto tedesche in mostra con una rarissima Opel Rekord C del 1970 , una bellissima Mp Lafer del 1974 , una Opel Gt del 1972 ,una Opel Ascona del 1978 ,una Mercedes 190-E 201 del 1987,una Mercedes 300 CE-24 del 1992 ed una Z3 del 1998 . Completano la prestigiosa rassegna un Mitsubishi Pajero del 1987 ,una Renault Supercinque del 1992 ed una imponente Cadillac Eldorado del 1973 . Esposte anche le auto britanniche piu recenti , bellissime ed impeccabili , Land Rover Defender del 1997 , Jaguar XKR cabrio del 2003 , Jaguar S-Type 3.0 Executive del 2004 , Range Rover Vogue L-322 del 2006 ,Range Rover Sport del 2011 , Jaguar XF del 2011, due Jaguar E-Pace del 2019 ed una R Dynamics del 2023 . In esposizione anche una bellissima moto , una Laverda-750 SF1 del 1973 . Una bellissima giornata di sole ha caratterizzato la manifestazione che ha riscosso un altissimo gradimento da parte del numeroso pubblico che per tutta la durata dell’evento ha visitato l’ esposizione ed ha potuto anche votare l’ auto piu’ elegante , quella piu’ curata , la piu’ sportiva e la piu’ simpatica . In serata si sono svolte le premiazioni ed i saluti finali tra l’entusiasmo dei presenti .La manifestazione ha ricevuto il Patrocinio gratuito del Comune di Capoterra ed ha consentito cosi’ ai visitatori di ammirare delle autovetture che hanno fatto la storia dell’ automobilismo italiano ed internazionale .Una giornata all’ insegna del motorismo storico sicuramente da ricordare.