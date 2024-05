Capoterra, l’amore finisce e arrivano insulti e botte: “Scappata dopo 5 anni dal mio marito violento”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un matrimonio con le premesse felici, il secondo per lei che aveva vissuto prima un altro lungo rapporto fuori Sardegna, poi il “sì” e l’inizio dell’incubo, cresciuto sempre di più, sino a sfociare in un inferno quotidiano. Le quattro mura di casa diventano come una prigione per una 59enne, disoccupata e seguita da tempo dal centro di salute mentale. “All’inizio della relazione le cose tra noi andavano bene, ma da quando ci siamo sposati la situazione è cambiata e lui ha cominciato a sentirsi padrone di me”. Inizia così la denuncia protocollata dalla donna qualche giorno fa ai carabinieri. E il seguito è da bollino rosso, tra insulti e umiliazioni: “Vattene via da casa”, “guarda come ti sei ridotta”, “mi fai schifo, “sei brutta”, “mi fa schifo anche il tuo odore”, sino a prometterle, con toni e parole da censura, di andare a intrattanersi sessualmente con altre donne. E, poi, le minacce di morte: “Stai attenta quando dormi perchè ti ammazzo”. E le botte, purtroppo immancabili: “A giugno 2023 mi ha colpita col un guinzaglio da cane sulla schiena, poi mi ha colpita sul volto con una busta della spesa”. La 59enne incassa, non reagisce e non va nemmeno dal medico, come racconta nella denuncia. Il 15 maggio scorso, una settimana fa, l’episodio che l’ha portata alla denuncia e alla fuga: “Ha preso un coltello in mano e ha minacciato di ammazzarmi, poi mi ha preso a schiaffi e mi ha spinta per terra”.

La malcapitata è stata visitata dall’equipe medica di un’ambulanza del 118 e dal suo medico di base: “Ha riportato segni da percosse al volto e sulle spalle”, si legge nel referto. “Ora ho trovato un rifugio temporaneo, presto andrò dalla mia avvocatessa. Ho rinunciato ad andare in un centro antiviolenza anche se mi è stato proposto dai carabinieri. La casa nella quale vivevo non era mia ma di mio marito, ereditata dalla mamma morta. A 59 anni come sarà il mio futuro. Mio figlio è grande e ha già una sua vita”.