Capoterra, la panchina rossa contro la violenza sulle donne diventa un set per spot elettorali

La panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, usata come set di uno spot elettorale: location non gradita per la componente della commissione pari opportunità eletta dalla minoranza. Alice Aroni: “Mi domando come mai una panchina che ha un valore assoluto contro la Violenza sulle Donne venga utilizzata in tale modo”. La polemica è nata dopo la pubblicazione di una foto “postata dalla consigliera Cabras e non solo, per propaganda politica verso Truzzu Presidente. Poteva esserci anche un candidato differente, la questione non cambiava. È stata dipinta dal signor Bayre per un valido motivo, non per propaganda”.

Alberto Bayre, sempre impegnato nel sociale e prossimo alla donazione di una bicicletta con i colori della battaglia per sensibilizzare verso la tematica dell’autismo, ha realizzato, e donato alla comunità, la panchina rosso sangue, come quello delle vittime cadute per mano di uomini violenti. “La panchina non va utilizzata per scopi politici e soprattutto non ci siede, perché è un posto lasciato vuoto per le vittime di femminicidio” ha espresso Alice Dessì, pari opportunità.

“Domandiamo quando si decideranno a ripristinare la commissione, tanto utile per la nostra collettività. Io personalmente anche senza gettone “lavoro per la collettività” in silenzio. Non mi piacciono le uscite giornalistiche, ma a fronte di questo argomento a noi caro non posso star zitta” aggiunge Aroni.