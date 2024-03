Capoterra, la Maslenitsa ci sarà: la guerra non ferma la cultura e le tradizioni

“Ci sarà comunque e a prescindere. Per la cultura. Per le tradizioni” comunica Lads, associazione itali-russa in Sardegna. Dopo lo stop imposto dal comune che, all’ultimo, ha negato lo svolgimento della ricorrenza che si sarebbe dovuta svolgere in piazza Liori, una nuova location spalanca le porte ai profumi e colori del carnevale slavo. La guerra in Ucraina aveva interferito a tal punto da far intervenire gli intermediari locali della nazione coinvolta nel conflitto bellico ma gli organizzatori non si sono scoraggiati e hanno modificato il luogo dove si svolgerà la festa. Appuntamento il

17 marzo presso lo spazio antistante dell’agriturismo “Il Pavone” Loc. Su Tidili, ingresso ovviamente gratuito.

LaMaslenitsa, il carnevale slavo, è una festa molto sentita in tutta L’Europa dell’Est, è l’occasione per vivere una giornata con colori e allegria osservando gli abiti tradizionali, assaggiando i piatti tipici slavi e godere un bellissimo concerto con balli e canti tradizionali.

Risale ai tempi dalle culture pagane e che è sopravvissuta anche dopo l’introduzione del cristianesimo. “La Maslenitsa è la festività più allegra e colorata, piena di felicità e di gioia”.