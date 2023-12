Capoterra, introvabile il farmaco salvavita per i trapiantati

Farmaco salvavita con il contagocce: l’acido micofenolico, indispensabile per i trapiantati, è nuovamente “introvabile”. L’appello disperato di Emma Putzu: “Per mio marito e per tutti i trapiantati è essenziale per continuare a vivere, già in passato il farmaco è venuto a mancare e mio marito è stato ricoverato in ospedale per quasi un mese a causa degli effetti avversi del medicinale sostitutivo che ha preso”. Una lotta, quelli dei malati sardi, che non si arresta: ora coinvolge, nuovamente, i trapiantati che, per vivere ed evitare il rigetto devono assumere dei farmaci ben specifici, e l’acido micofenolico è tra questi. Emma segnala nuovamente l’odissea, già vissuta a maggio, che riguarda suo marito, trapiantato di pancreas e reni da 12 anni, per reperire il farmaco. “Dovrebbe essere disponibile una dose superiore alla sua, al limite si divide, ma di certo non può vivere senza questo medicinale”. Una battaglia, insomma, per la salute non solo del suo consorte, bensì “per tutti i trapiantati”.