Capoterra, incidente a Su Loi: coda lunga 6 km e traffico in tilt sulla Ss 195

Sei chilometri di coda e traffico in tilt sulla 195. Mattinata da incubo per gli automobilisti che percorrono il tratto da Capoterra a Cagliari. In uno scontro tra auto e moto all’altezza di Su Loi un centauro ha riportato ferite lievi. Pesanti invece i disagi per la viabilità. Si è formata una coda di auto di almeno sei chilometri che ha paralizzato la viabilità dell’arteria. Sul posto il personale del 118 per i soccorsi e la polizia stradale per i rilievi.

Disagi anche a Cagliari e traffico bloccato per un incidente sull’asse mediano in direzione Poetto. Tante le lamentele anche sui social network.