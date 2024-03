Capoterra, inaugurato e preso d’assalto il maxi veliero per i bambini

Inaugurato il maxi veliero e già preso d’assalto da decine di bimbi in festa che, tra corse e arrampicate, hanno dato il via al collaudo ufficiale della nuova attrazione ludica posizionata a Maddalena spiaggia. Si è svolta questo pomeriggio la presentazione alla cittadina del galeone lungo 15 metri, inclusivo, che fa parte dell’area giochi a due passi dal mare: grazie a un finanziamento ottenuto anni fa e all’idea di trasformare i fondi in un gioco particolare e originale, decine di famiglie si sono date appuntamento alle 16. Dopo la benedizione da parte del parroco e il taglio del nastro da parte degli amministratori, i giochi sono partiti assieme a uno spettacolo di bolle di sapone. Un momento di svago e divertimento soprattutto per le nuove generazioni che potranno fantasticare e mettere in atto tutta la loro creatività. A breve verranno posizionate le panchine e una adeguata illuminazione pubblica. Per tutelare l’area e salvaguardare il bene comune, saranno presenti anche le telecamere del sistema di videosorveglianza.