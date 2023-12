Capoterra, il sindaco Garau: “Sì alla beneficenza, ma senza bandiere politiche”

Capoterra – Si alla beneficenza, ma non quella “con le bandiere politiche”: replica il sindaco Garau al comunicato lanciato dai giovani sardisti che hanno annunciato lo stop all’evento benefico “non per scelta del gruppo organizzatore ma per una deliberata scelta politica dettata da gelosie e invidie”. Sono rimasti sul vago, senza nominare il primo cittadino Beniamino Garau ma l’opposizione, alla raccolta di generi alimentari a suon di musica che sarebbe dovuta svolgersi sabato 16, è riferita all’ammirazione in carica. ( https://www.castedduonline.it/capoterra-annullato-levento-di-beneficenza-miracolo-di-natale-in-musica/?fbclid=IwAR3rOPX15kU9eFECidxGyQGbkjQkBsDMPSUAAvsQER80EIr1KY3-ZMYEMVI )

“Noi siamo per la beneficenza e per tutte le iniziative di questo carattere – spiega Garau – ma non quelle associate ai colori politici”. Le buone azioni, quindi, ben vengano in città, specialmente se si combina la sinergia di forze tra tutti quanti al fine di promuovere e agevolare il buon risultato finale. “È stato chiesto agli organizzatori dell’evento di unirsi alla prima fiera dei prodotti della terra e del mare di Capoterra in piazza Sardegna, in programma sabato 16, ma non hanno accettato”. Una nota di rammarico da parte del primo cittadino, “sarebbe stata un’ottima occasione”.