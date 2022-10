Capoterra, il sindaco Garau: “La città non è una discarica, alle provocazioni non rispondo più”. Dura la replica del sindaco Beniamino Garau alle accuse del presidente della commissione vigilanza Silvano Corda: “Il paese è sporco e gli orari dei ritiri non vengano rispettati”. E ancora: “La situazione che si è venuta a creare sul fronte emergenza rifiuti solidi urbani – scrive Corda – ha dell’incredibile, l’attuale amministrazione comunale vanta una vera e propria imbarazzante disorganizzazione”.

“Davanti alle assurde falsità – spiega il primo cittadino Garau a Casteddu Online – non rispondo più. Chiedo ai cittadini se è vero che vivono in una discarica. La risposta è sotto gli occhi di tutti. Quindi “no comment” perché Corda non merita più alcune attenzioni. Noi le risposte le diamo lavorando con cuore e anima”.