Capoterra, il Premio Pizza d’Oro e Premio d’Oro cucina italiana al ristoratore Andrea Caria

Premio Pizza d’Oro e Premio d’Oro cucina italiana al ristoratore Andrea Caria: l’importante premio è stato consegnato ieri a Cervia in diretta tv. L’assessore allo sport, spettacolo e turismoturismo Giovanni Montis: “Complimenti da parte di tutta l’amministrazione”. Si mangia bene in Sardegna e si sa anche cucinare in modo eccellente: l’ennesima conferma giunge dalla cittadina della costa sud-occidentale che ha conquistato, grazie al ristorante di Caria, le medaglie d’oro dalla “NIP Nazionale Italiana Pizzaioli”.

Due riconoscimenti importanti per l’eccellenza e l’alta professionalità nella ristorazione su territorio sardo: “Felici e orgogliosi di questo traguardo” esprime il ristoratore premiato. Motivo di vanto e di soddisfazione per un encomio che gratifica la devozione verso la professione che, arricchita dal tocco personale e inconfondibile, regala emozioni speciali che il palato apprezza e ringrazia per gli squisiti sapori gustati.