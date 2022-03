Capoterra, il nuovo centro storico sarà deciso dai cittadini: da domani sarà operativo uno sportello di consulenza tecnica per gli interventi da realizzarsi.

Una priorità per l’amministrazione guidata da Beniamino Garau, quella di rendere partecipe la comunità nelle decisioni più importanti per la città. Incontri in varie sedi, fitte interlocuzioni al fine di realizzare “tutti insieme: non accadeva da decenni che ci fosse un totale coinvolgimento della popolazione” aveva spiegato il primo cittadino a Casteddu Online.

Lo sportello avrà sede a Casa Melis dalle ore 17 alle ore 19 e sarà diretto da Luca Boggio.

La consulenza è rivolta a operatori economici, progettisti e cittadini per approfondimenti di carattere tecnico ed amministrativo.