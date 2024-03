Capoterra, il grande galeone è pronto a salpare

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il grande galeone è pronto a salpare: a pochi passi dalla spiaggia di Maddalena, la maxi piattaforma ludica con scivoli, corde per l’arrampicata e ambienti predisposti per far scatenare l’immaginazione dei più piccoli, è stata completata. A breve, l’inaugurazione. La nuova attrazione, originale e ben strutturata, è stata fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Beniamino Garau che, in pochi mesi, ha messo in piedi la struttura, 15 metri di lunghezza, dedicata esclusivamente ai piccoli cittadini: si trova innanzi al mare, un motivo in più, insomma, per recarsi in spiaggia e far giocare i bambini.

Sarà un punto di riferimento per la cittadina a vocazione turistica, un intrattenimento anche sociale che favorirà le relazioni tra i bambini che, impegnati a giocare e a interpretare ruoli immaginari che solo le loro menti creative sanno sviluppare, potranno trascorrere ore di pura avventura, lontano dai telefoni e dai giochi virtuali. 70 mila euro sono i fondi stanziati, in parte con il PNRR e gli altri comunali, per il parco giochi che arricchisce le offerte di gioco in città.