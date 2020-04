Capoterra, il Comune acquisterà un tablet per fare studiare i ragazzi che non hanno possibilità economiche

La giunta comunale su proposta dell’assessore alla pubblica istruzione Carla Melis, ha deliberato un finanziamento pari a €uro 7.000. Per l’acquisto dei tablet destinati alle famiglie che non hanno possibilità economica. “Ancora una volta il consigliere Magi prende un granchio- attacca l’assessore Silvano Corda- il Comune ha già deliberato nell’ultima riunione di giunta,per acquistare i tablet per le famiglie che non hanno la possibilità economica. Il Sindaco Francesco Dessì, la voglia di protagonismo del Magi,viene delusa dall ‘azione concreta della giunta e della maggioranza. I contributi comunali si aggiungono a quelli dello stato. Magi è il consulente del Presidente Solinas con uno stipendio molto appetibile. Non muove un dito affinché anche la Regione finanzi questi progetti importanti, per le scuole in un momento molto delicato”.