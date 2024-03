Capoterra, i proprietari sono fuori casa e i cuccioli scappano: cagnolini in fuga salvati dalla municipale

Capoterra – Cuccioli in fuga recuperati dalla polizia municipale grazie alla segnalazione di una cittadina, il sindaco Garau: “Ringrazio il corpo della polizia Municipale sempre pronto ad intervenire e ringrazio anche voi, miei concittadini che prontamente segnalate situazioni di pericolo, abbandono e disagio”. Erano in pericolo fuori dalla loro abitazione, vagavano tutti insieme per il territorio, il proprietario è fuori paese per qualche giorno: grazie alla segnalazione da parte di una cittadina la macchina dei soccorsi a favore dei 4 zampe si è messa subito in moto. A darne notizia è stato il sindaco Beniamino Garau, dimostrando piena attenzione verso la tematica del benessere animale.

La mamma dei cuccioli sarà sterilizzata grazie alla raccolta fondi “Le cure in sospeso per gli amici meno fortunati”, un salvadanaio virtuale messo a disposizione per pagare le prestazioni mediche degli animali randagi o in pericolo. Il contenitore reale dei soldi era stato rubato poche settimane fa da ignoti che avevano saccheggiato le donazioni intrufolandosi nella clinica veterinaria “Animal House”. Da allora le donazioni sono raccolte tramite una piattaforma, “ad oggi abbiamo raccolto 1600 euro ed abbiamo appianato il danno subito con il furto, però stiamo proseguendo con la sterilizzazione degli animali del territorio e presto verrà data contezza delle spese sostenute” ha spiegato Luca Salvetti. “Abbiamo seguito in prima persona la questione.

La femmina che ha messo al mondo questi meravigliosi cucciolotti sarà sterilizzata con i fondi della raccolta attivata di recente.

I proprietari sono in costante contatto con noi, stanno procedendo con la messa in sicurezza del luogo ove sono custoditi i pelosetti e saranno appoggiati, istruiti e seguiti affinché si riesca a dare una famiglia ai meravigliosi cagnolini”.