Capoterra, gira per le strade con un tirapugni nell’auto: denunciato.

E’ avvenuto ieri a Capoterra. I carabinieri della Stazione locale, al termine di un intervento su strada e delle conseguenti attività investigative, hanno denunciato per porto abusivo di armi un ventenne del posto, disoccupato, noto per precedenti vicende giudiziarie. Il giovane è stato notato dai carabinieri mentre transitava per le vie del paese a bordo della sua auto e i militari hanno deciso di fermarlo e di sottoporlo a perquisizione. All’interno dell’abitacolo del mezzo è stato trovato un tirapugni in ferro e anche un grammo di hashish. Il giovane sarà quindi anche segnalato alla Prefettura di Cagliari in quanto assuntore di stupefacenti, per le conseguenti sanzioni amministrative.