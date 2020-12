Capoterra, sì della giunta alle rete delle acque bianche a Frutti d’Oro

Via libera della giunta al progetto per la realizzazione della rete di acque bianche nel quartiere di Frutti D’Oro. Per l’opera sono stati previsti 370 mila euro, provenienti da un bando della Regione al quale il comune aveva partecipato su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Silvano Corda. L’amministrazione ha ora approvato il progetto definitivo esecutivo. I lavori prevedono la captazione dei reflui meteorici dell’intera area e il loro smaltimento mediante l’adeguamento di 2 scarichi a mare, resi idonei alle portate di punta generate dai due bacini imbriferi afferenti al vico degli Albatros e vico dei Gabbiani. “A monte degli scarichi a mare si provvederà inoltre alla realizzazione del primo lotto della rete di raccolta delle acque di ruscellamento della lottizzazione lungo le vie degli Albatros, dei Gabbiani e delle Tortore, rete che sarà dotata di un adeguato sistema di caditoie”, dichiara Silvano Corda, assessore comunale ai Lavori pubblici