Attentato nella notte a Capoterra, in fiamme le auto del consigliere comunale Pino Dessì

Paura a Capoterra, in fiamme l’auto del consigliere comunale Pino Dessì. “Il Presidente, il Comitato direttivo, il Consiglio regionale di Anci Sardegna a nome della comunità dei sindaci e degli amministratori sardi esprime vicinanza e solidarietà al consigliere comunale di Capoterra Pino Dessì per il gravissimo attentato subito questa notte”, scrive Emiliano Deiana, “a ncora una volta un amministratore locale sardo subisce una grave intimidazione conferma e segnale della pericolosità – oggi – di occuparsi della cosa pubblica. Auspichiamo che le forze dell’ordine individuino i responsabili dell’attentato e che le istituzioni nazionali e regionali cooperino per creare condizioni migliori e più favorevoli per gli amministratori locali”.