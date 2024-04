Capoterra, crash tra un’ambulanza e una vettura in transito: forti rallentamenti

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nessun ferito, solo disagi per il traffico che ha subito dei rallentamenti. Il fatto è avvenuto questa mattina, verso le 9, nella strada che collega Maddalena spiaggia a Frutti D’Oro. Un mezzo di soccorso era in servizio e, come buona norma impone, i veicoli in transito hanno rallentato la marcia, si sono messi al lato della carreggiata per far in modo che l’ambulanza avesse il transito libero e privilegiato, imprevisti esclusi, ovviamente. Infatti, un uomo che guidava la sua vettura non si è accorto che il varco creato fosse per il mezzo di soccorso e si è immesso lungo il passaggio. Inevitabile lo scontro con l’ambulanza che, spedita, procedeva verso la sua destinazione. L’urto tra i mezzi non ha causato feriti ma un forte rallentamento, per qualche tempo, al traffico lungo l’arteria.