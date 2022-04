Capoterra, corse tra i boschi e il centro storico per incentivare il turismo scandinavo

Uno sport molto praticato nel Nord Europa che oggi vede come tappa anche il territorio capoterrese che, grazie ai suoi lunghi e vari percorsi naturalistici tra i boschi, si presta anche per questa disciplina. “Muoviamo i primi passi per riconsegnare ai cittadini di Capoterra anche la nostra Comunità Montana” comunica il sindaco Beniamino Garau “grazie al grande impegno dell’assessore Montis, oggi la Comunità Montana ha ospitato la Federazione Italiana Sport Orientamento. L’Orienteering è uno sport nazionale tipico delle zone del Nord Europa. Si corre nei boschi e nei centri storici più belli d’Europa e tra i tanti e diversi percorsi naturalistici di tutta Italia, oggi teatro di questo bellissimo evento è stata la nostra Comunità Montana”.

Una giusta connessione tra ambiente e sport, insomma, “che ci permetterà di incentivare il turismo Scandinavo a Capoterra diventando una tappa non solo nazionale ma anche Europea”.