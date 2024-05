Capoterra, coppia di sfrattati vive da mesi in una panchina vicina al municipio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“I servizi sociali sono riusciti a contattare il nucleo e stanno provvedendo attraverso gli strumenti istituzionali a trovare delle soluzioni possibili per queste persone” ha specificato Katiuscia Garone, assessore alle Politiche sociali. Sono ancora lì Antonio e Ornella, la coppia che attende che le giornate trascorrano, seduti su una panchina, tristi, con le loro buste dove all’interno conservano ciò che hanno: alloggiavano in una struttura dalla quale sono stati sfrattati a novembre dello scorso anno e, da allora, ovunque è casa loro, senza averne effettivamente una propria. Del caso si è interessato Silvano Corda che, già da tempo, ha lanciato un appello rivolto alle istituzioni al fine di prendere in carico la delicata situazione, rimarcandola anche durante l’ultima seduta del consiglio comunale. “L’amministrazione comunale ha la responsabilità di garantire il diritto all’abitare e di risolvere le situazioni di emergenza abitativa dei propri cittadini, in particolare per le famiglie in situazione di maggiore disagio sociale”. Sul caso è intervenuta Garone esprimendo: “Non si strumentalizzano questi episodi per fare semplice opposizione, anche perché le Amministrazioni precedenti, conoscono benissimo la situazione, hanno già affrontato questa stessa problematica, senza trovare soluzioni, di certo non per colpa del settore dei servizi sociali, che non si sono adoperati ma perché gli interventi proposti alla coppia non sono stati accolti dagli stessi”. Pochi giorni fa, i servizi sociali hanno raggiunto la coppia e intrapreso l’iter per trovare delle soluzioni possibili da attuare.