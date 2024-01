Capoterra – Colpo grosso nella ricevitoria di corso Gramsci, vinti due milioni di euro con un gratta e vinci da 20 euro: la dea bendata bacia la cittadina del Sud Sardegna, l’identità del fortunato scommettitore? Sconosciuta. Una sorpresa che è stata svelata solo ieri, un nuovo Paperon de’ Paperoni ha acquistato in città il super biglietto fortunato e, come avviene sempre in questi casi, è già iniziata la caccia per scoprire chi è il neo milionario. Una vincita decisamente cospicua, una delle più alte registrate in tutta l’Isola che, ogni tanto, mette a segno un colpo fortunato. Capoterra non è nuova a questi ambiti successi, nel 2000 erano stati centrati i numeri del super enalotto e il bottino ammontava a ben 14 miliardi. Nel 2022, invece, erano stati vinti quasi 750 mila euro al Win for Life.