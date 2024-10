Capoterra, Casa Melis si tinge di rosa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ottobre rosa, “un gesto che vuole ricordare l’importanza della prevenzione” ha espresso il sindaco Beniamino Garau. Un simbolo oramai quello di associare un colore a una lotta: in questo caso contro i tumori, per sposare la prevenzione, arma efficace che riduce il pericolo del male nero che ogni giorno strappa alla vita troppe persone. L’importante argomento è stato ricordato anche in consiglio comunale, durante l’ultima seduta, portavoce dell’intervento Beniamino Piga su richiesta di Alice Dessì: “Sensibilizzare il pubblico sull’importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca scientifica per sconfiggere il tumore al seno e i simboli della campagna, sono l’illuminazione in rosa dei monumenti e il nastro rosa.

Il nastro rosa di AIRC ha un pezzo mancante che simboleggia sia le donne che ancora non sopravvivono alla malattia, sia il lavoro dei nostri ricercatori per migliorarne la sopravvivenza e colmare quell’ultimo miglio che manca all’obiettivo di curare tutte le donne”.

Informazioni utili: a Cagliari, per tutto il mese i chirurghi senologi S.C. Chirurgia Oncologica e Senologia si rendono disponibili in modo assolutamente volontario per incontrare le donne già operate di tumore del seno e che vogliono ricevere informazioni sulle possibilità offerte dalla ricostruzione mammaria presso gli ambulatori di questa SC al secondo piano del P.O. Businco (per prenotarsi telefonare al n. 070 5296 5307).

Inoltre è attiva la Campagna Nastro Rosa: tutto il mese di ottobre, visite senologiche presso gli ambulatori della LILT in Via Machiavelli, 47 a Cagliari.