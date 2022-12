Capoterra: caditoie, griglie stradali e canali “intasati da erbacce e sterpaglie”

Un problema che la cittadina non si può permettere: dopo due disastrose alluvioni, accadute gli anni passati, in seguito alle quali persero la vita diverse persone, Corda sottolinea l’importanza di una pulizia immediata delle aperture per scaricare e raccogliere le acque: “Sono letteralmente intasate, per cui, a causa delle violente e continue piogge, non sono in grado di raccogliere e smaltire le acque piovane causando degli allagamenti. In qualità di presidente della commissione vigilanza – specifica Corda – ho anche il compito di verificare se questa ditta preposta per i rifiuti solidi urbani stia svolgendo il suo compito. Dai rilevamenti, però, che faccio quotidianamente, sentendo anche un po’ l’umore di cittadini riguardo al nostro territorio, non si è migliorato per niente: stiamo andando malissimo e per questa impresa, che è in prova sino a tutto dicembre, non so che provvedimenti prenderà il primo cittadino, anche perché sono molto preoccupato del suo silenzio tombale”. Insomma, una problematica non indifferente: “Chiedo, quindi, che vengano presi dei provvedimenti affinché i cittadini abbiano un servizio come da contratto. Se questo obiettivo non viene raggiunto, che si passi allora alla ditta arrivata seconda”.