Capoterra, buche e avvallamenti in mezzo alla strada da via Cagliari a piazza Sardegna

Questo è l’ultimo episodio segnalato, “ieri sera sono passato in piazza Sardegna e ho visto che il pericolo, ora, è segnalato” ha spiegato il presidente della commissione di vigilanza Silvano Corda. Una arteria principale, come via Cagliari che è costellata di buche: gli operai del comune sono sempre in azione per riparare ciò che, poco dopo, si riapre. “Capoterra è nuovamente sotto assedio” prosegue Corda”: massima attenzione, dunque, durante la camminata per evitare di inciampare.