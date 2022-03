Capoterra baciata dalla fortuna, vinti quasi 750 mila euro al Win for Life: “Noi, la ricevitoria fortunata”

Capoterra baciata dalla fortuna, vinti quasi 750 mila euro. I gestori della ricevitoria: “Siamo felicissimi, questa è già la seconda vincita importante”.

Una giocata effettuata come tante altre, ma la somma portata a casa da chi ha puntato 2 euro è decisamente invidiabile: una rendita mensile di 3 mila euro per 20 anni e al bar la “Coccinella”, di Alessandro Masala, in via Cagliari si fa festa. “Siamo molto contenti, con i tempi che corrono queste notizie riempiono di gioia” racconta la compagna di Alessandro, Luana Lai, a Casteddu Online. La scommessa vincente è stata effettuata ieri sera al gioco “Win for life”.