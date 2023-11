Capoterra, auto in sosta presa di mira dai vandali durante la notte

Il fatto è avvenuto la notte del 17, o a tarda sera, in via Pantelleria. Un brutto risveglio per il proprietario della macchina presa di mira e “decorata”: “Il parabrezza lo era ancora di più, con tanto di simbolo fallico, ma l’ho pulito al volo, perché avevo fretta” racconta il proprietario. Si presume che il gesto possa essere stato compiuto da chi non tollera più le vetture parcheggiate in modo disagevole per i passanti, anche se non era questo il caso, e sia stata eseguita una “giustizia sommaria”. Il proprietario non ha “avvisato subito le forze dell’ordine” poiché aveva necessità di utilizzare immediatamente il mezzo ma confida nel sistema di videosorveglianza presente in città.