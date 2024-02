Capoterra, auto in fiamme nella notte tra via Molise e via Lazio

Lo scenario che si presenta è sempre lo stesso: fiamme che si propagano rapidamente e che, in una manciata di minuti, avvolgono il mezzo e lo riducono ad un ammasso di lamiere da rottamare. L’ultima segnalazione giunge dalla cittadina di Capoterra ma numerosi sono gli interventi da parte dei vigili del fuoco che, chiamati soprattutto nelle ore notturne, devono operare per spegnere i roghi appiccati o generati da cause non ben precise un po’ ovunque. Paura per chi viene svegliato di soprassalto dai forti boati dovuti alle esplosioni che si susseguono durante il rogo, disperazione per i proprietari dei veicoli incendiati per il danno economico di una certa rilevanza. Oramai il fenomeno dei mezzi divorati dalle fiamme non fa più quasi notizia, considerate le segnalazioni che giungono, ma rimane, ovviamente, un motivo di sconforto e di percezione verso una sicurezza che viene sempre più a mancare.