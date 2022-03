Capoterra, arriva l’oasi pedonale per far rinascere il commercio

Capoterra, un’oasi pedonale per far rinascere il commercio in città e la riqualificazione del parco “delle lavandaie”: tante le novità per la prossima stagione estiva oramai alle porte.

Una serie di incontri tra l’amministrazione comunale, i commercianti e i cittadini si sono susseguiti per discutere sulle problematiche presenti nel territorio e le soluzioni da adottare. Con l’arrivo della bella stagione, il comune programma l’utilizzo di piazza Liori e delle arterie circostanti. “Dopo aver ascoltato i commercianti – spiega il sindaco Beniamino Garau – e gli abitanti, che sono quelli che dovrebbero renderla viva con le loro attività e servizi, abbiamo raggiunto un’intesa su come operare in termini di viabilità e di come destinare gli spazi, affinché non ci sia un’improvvisazione ma una linea comune a tutti”.

È emersa la necessità di modificare la viabilità in via Satta, “abbiamo spostato la carreggiata, che doveva nascere in prossimità degli accessi dei locali, a un metro e mezzo dai fabbricati e abbiamo ritenuto opportuno la misura di 2 metri e mezzo in modo tale che ci potesse essere una parte di percorso pedonale”.

Una strategia utile sia ai pedoni che, soprattutto, alle attività presenti che potranno utilizzare sia lo spazio assegnato in piazza che quello antistante ai locali. “Quel tratto di strada verrà chiuso nelle giornate in cui si svolgeranno gli eventi o comunque durante le sere d’estate”.

Questo progetto è solo l’inizio di uno più ampio che prevede la riqualificazione del parco dove erano situati i vecchi lavatoi. Un tempo era un grande parco alberato dove le donne andavano a lavare i panni: “Era un punto di grande socialità per il nostro paese che è andato, purtroppo, perduto.

Vogliamo far rivivere questo luogo. Ci saranno anche dei giochi particolari come quelli d’arrampicata”.