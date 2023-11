Capoterra, al via la prima sfilata delle automobili che hanno fatto la storia

Al via la prima sfilata delle automobili che hanno fatto la storia: decine di “miti”, lucidi e fiammanti, al raduno che percorrerà le vie principali della città. Gli appassionati del vintage a quattro ruote non hanno perso occasione organizzata dal Comune in collaborazione con Old Cars Friends: una parata che proseguirà per tutto il pomeriggio “all’insegna di buona musica e esposizione dell’auto d’epoca all’interno della piazza Liori” spiega Giovanni Montis, assessore allo sport e allo spettacolo.

Sagome squadrate, pochi colori e tanto rumore a differenza dei veicoli odierni. Hanno fatto la storia, i cittadini, ora brizzolati, ricordano bene le avventure con le macchine che non avevano mai fine. Altri tempi, insomma, che tornano sempre più di moda grazie ai raduni di chi conserva ancora i modelli, già da tanto, fuori produzione. In corteo per Poggio dei Pini, Torre degli Ulivi e la Maddalena spiaggia, dopo il pit stop per pranzo, faranno rientro al parco Liori dove ad attendere partecipanti e visitatori ci sarà intrattenimento e dj set.