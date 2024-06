Capoterra, al mare in sicurezza grazie agli uomini e alle donne della Misericordia

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Al mare in sicurezza grazie agli uomini e alle donne della Misericordia che, anche quest’anno, saranno di vedetta per il servizio di salvamento a mare per la stagione estiva 2024: in funzione anche la sedia job per dare l’opportunità alle persone diversamente abili di accedere alla spiaggia con l’aiuto dei bagnini. Centinaia di bagnanti ogni giorno affollano il lido che non mancherà di prestare soccorso ai fruitori della spiaggia e del mare se dovesse servire. Ha preso infatti il via il servizio, in collaborazione con il Comune, che vedrà impagnata la squadra “rossa” nel delicato compito di monitorare e intervenire in caso di bisogno. Non solo: a disposizione di chi ha problemi a deambulare, anche la speciale sedia job della Misericordia che, utile e funzionale, permetterà ai diversamente abili di poter raggiungere il mare senza difficoltà. La postazione si trova nel lido di Capoterra a Maddalena presso l’ultima entrata per le auto, poco prima del nuovo chiosco.