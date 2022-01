Capoterra: adozione del cuore per Zampetta, gattone coccolone

A RADIO ZAMPETTA SARDA, L’ APPELLO DI TATINA SIMY DA CAPOTERRA, PER TROVARE ADOZIONE DEL CUORE A ZAMPETTA, IL GATTO ESTREMAMENTE AFFETTUOSO CHE MERITA UNA VITA COLMA DI AMORE.

Zampetta è un dolcissimo gatto di 8 mesi, sterilizzato, sverminato e spulciato. È buono e super coccoloso, stanco di patire il freddo è prontissimo per essere adottato, solo da veri amanti degli animali.

È un micio che merita il calore di una casa, regaliamo a Zampetta una vita lontano dai pericoli della strada.

Si richiede iter preaffido in sicurezza.

Info Tatina Simy 3209335143

Tramite un primo messaggio whatsapp, verrete ricontattati al più presto.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda