Capoterra, 6 beneficiari del reddito di cittadinanza al lavoro per il Comune

Capoterra, 6 beneficiari del reddito di cittadinanza lavoreranno per il comune: partiti i Progetti Utili alla Collettività.

Non solo il sostegno economico, insomma: chi riceve il contributo statale verrà inserito nei percorsi di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale. Sono sei le persone che parteciperanno ai servizi comunali e, a seconda delle loro prerogative e qualità, svolgeranno diverse mansioni. “L’attivazione dei PUC per il reinserimento lavorativo e l’inclusione sociale dei percettori del Rdc – spiega il sindaco Beniamino Garau – è stato un punto del nostro programma elettorale e in tre mesi di duro lavoro, in sinergia con gli uffici comunali, è finalmente realtà”.