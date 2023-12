Capodanno con Mengoni a Cagliari: “Ingresso alle 18 e concerto a mezzanotte e chi esce non potrà più rientrare”

“Ingresso alle 18 e concerto a mezzanotte e chi esce non potrà più rientrare”. La denuncia è di Serenella Massacci, titolare della società di eventi Vox Day che in un lungo post su Facebook ha sollevato dubbi sull’organizzazione del concerto di Capodanno che vedrà l’esibizione di Marco Mengoni alla Fiera.

“Lo sai che dovrai entrare alle 18 sennò non trovi posto? Lo sai che dovrai aspettare fino alle 24 allorché’ comincerà il concerto?”, scrive la Massacci, “e lo sai che una volta entrato verrai bloccato dentro la Fiera perché se esci non potrai rientrare? Lo sai che per ottenere il tuo ticket d’ingresso dovrai consegnare i tuoi dati personali e numero di documento all’organizzatore che dovrà fare un controllo incrociato all’ingresso tra il tuo ticket ed il tuo documento?”

L’organizzazione dell’evento spiega che sarà vietato l’ingresso di “bevande analcoliche o alcoliche in qualsiasi tipo di contenitore (è possibile acquistare bevande presso i bar all’interno dell’area evento) e cibo di qualsiasi tipo (sono disponibili punti ristoro per l’acquisto di cibo e snacks)”. Inoltre “in caso di pioggia è vietato introdurre ombrelli di qualsiasi dimensioni, si consiglia pertanto di munirsi di impermeabile o K-way per assistere allo spettacolo”.

Inoltre “il personale autorizzato dall’organizzatore verificherà all’ingresso dell’Area Evento che i dati presenti sul titolo d’accesso coincidano con quelli riportati su un documento d’identità valido dell’intestatario. Nel caso di discordanza, l’organizzatore si riserva il diritto di negare l’accesso, senza possibilità di deroghe o rimborsi”. Infine “una volta effettuato l’accesso all’interno dell’Area Evento tramite la scansione del titolo d’accesso, lo spettatore non potrà uscire e rientrare utilizzando lo stesso titolo d’accesso, senza alcuna eccezione”.